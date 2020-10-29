القبض على موظفين بشركة يانصيب فازوا بملايين اليورو بالاحتيال

المصدر: د ب أ

قالت شرطة مكافحة الجرائم المالية الإيطالية اليوم الخميس إن اثني عشر موظفا وموظفين سابقين بشركة اليانصيب الوطنية الإيطالية فازوا بـ 24 مليون يورو (28 مليون دولار) عن طريق الاحتيال.

وقالت الشرطة المالية إن المحتالين المزعومين اشتروا أربع تذاكر يانصيب فائزة بين عامي 2015 و 2019 بعد اختراق أنظمة الكمبيوتر الداخلية لمعرفة أماكن بيعها.

وبلغت قيمة اثنتين مما يطلق عليها بتذاكر "خربش واكسب" 5 ملايين يورو لكل واحدة، بينما بلغت قيمة الأخريين أكثر من 7 ملايين يورو للواحدة.

وحيث إن قواعد الشركة تحظر على الموظفين المشاركة في ألعاب اليانصيب، زعموا أن فوزهم غير المشروع، قد جاء عبر أقارب لهم أو أصدقاء مقربين، وقاموا بمشاركة جزء من هذه الأموال معهم.

وصادرت الشرطة أصولا تزيد قيمتها على 27 مليون يورو من 12 شخصا متورطين في الاحتيال، وخضعوا للتحقيق بتهمة الاحتيال واختراق أنظمة كمبيوتر والاتجار في سلع مسروقة وغسل أموال.

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