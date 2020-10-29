هجوم بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس الفرنسية ومقتل شخصين وإصابة آخرين

المصدر: وكالات

قتل شخصان وجرح آخرون الخميس في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله، حسبما أعلن مصدر حكومي.

وكان مصدر أمني قال إن الهجوم وقع حوالى الساعة التاسعة (08,00 ت غ) بالقرب من كنيسة نوتردام في نيس. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على تويتر عن عقد "اجتماع أزمة".

وجاء الهجوم بعد أيام من مقتل المدرس الفرنسي صمويل باتي، الذي قطع رأسه في باريس هذا الشهر بعد أن استخدم رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد في فصل دراسي حول حرية التعبير.





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