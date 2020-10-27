مقتل 7 على الأقل في انفجار بمدرسة دينية في باكستان

المصدر: رويترز

ال مسؤولون إن انفجارا وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال باكستان اليوم الثلاثاء مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم أطفال وإصابة العشرات.

وقال ضابط بالشرطة تحدث شريطة عدم الكشف عت هويته كونه غير مخول له التحدث إلى وسائل الإعلام "وقع الانفجار في مدرسة حيث زرع مجهولون متفجرات في كيس بلاستيك". وأضاف أن القتلى بينهم أطفال.

وقال متحدث باسم مستشفى ليدي ريدينج القريب إنه استقبل سبعة قتلى و70 مصابا الكثير منهم يعاني من حروق جراء الانفجار.

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