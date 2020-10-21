وفاة 9 أشخاص بعد تلقيهم تطعيماً ضد الإنفلونزا

المصدر: رويترز

قالت السلطات في كوريا الجنوبية إن 9 أشخاص توفوا منذ يوم الجمعة الماضي بعدما تلقوا تطعيما بالحقن ضد الإنفلونزا.

وأوضحت جونغ أون كيونغ مديرة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة التسعة الذين تلقوا التطعيم، لكن الوكالة لا تجد سببا يدعوها للاشتباه في سلامة البرنامج.

إلا أن الحدث يجيء بعد تعليق برنامج التطعيم المجاني، الذي يشمل نحو 19 مليون نسمة لثلاثة أسابيع، إثر اكتشاف ترك حوالي 5 ملايين جرعة في درجة حرارة الغرفة في أثناء نقلها لمنشأة طبية، في حين كان ينبغي تجميدها.

وقالت السلطات إنه تم تطعيم 8.3 ملايين شخص بلقاح الإنفلونزا المجاني منذ استئناف البرنامج في 13 أكتوبر، وإنه تم الإبلاغ عن حدوث آثار جانبية في حوالي 350 حالة.

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