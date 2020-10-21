مقتل 3 وإصابة 15 جراء انفجار بمدينة كراتشي الباكستانية

المصدر: د ب أ

فادت مصادر من فرق إنقاذ باكستانية بمقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء انفجار هائل وقع في الجزء العلوي من مبنى متعدد الطوابق بمدينة كراتشي جنوبي البلاد.

وقال سجاد علي من "مؤسسة إدهي" الخيرية المشاركة في عملية الإنقاذ إن انفجارا قويا ضرب مبنى سكني في الصباح، عندما كان السكان يغادرون للتوجه إلى أعمالهم.

وأضاف :"لقد أخرجنا ثلاث جثث ونحو 15 جريحا".

وأشار إلى أن ما لا يقل عن نصف الجرحى في حالة حرجة، وأضاف أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وكشف أن هناك مخاوف من أن عدة أشخاص لا يزالون محاصرين في شقة سكنية وبنك في الطابق الأرضي من المبنى متعدد الطوابق.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا على المنطقة، إلا أنها لم تعلق على طبيعة الانفجار.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

ووفقا لوكالة "جيو" الباكستانية فإنه لم تتأكد بعد طبيعة الانفجار، إلا أن تأثيره كان قويا بصورة تسببت في تهشيم زجاج نوافذ المبنى القريب.

وأفادت الوكالة بأن أضرارا شديدة لحقت بطابقين من المبنى.

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