العثور على جثتي الطفلين اللذين ألقتهما أمهما في نهر دجلة

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت فرقة متخصصة من قوات الأمن العراقية من انتشال جثتي الطفلين اللذين ألقت بهما والدتهما في نهر دجلة، في حادثة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السلطات الأمنية، اليوم الاثنين، إنها تحفظت على جثتي الطفلين لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون يوم أمس الأحد، سيدة عراقية وهي ترمي طفليها (الصبي ثلاث سنوات وشقيقته عامين)، من فوق جسر الأئمة في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

وبحسب المعلومات فإن خلافات بين المرأة وطليقها دفعها لهذه الجريمة الشنيعة.

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