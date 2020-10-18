فيديو يدمي القلوب.. أم عراقية تحجر قلبها ترمي بطفليها في نهر دجلة!

المصدر: البيان الإلكتروني

مهما كان الخلاف المستفحل بين الأم والأب، من المستحيل أن يتحجر قلب أم إلى هذه الدرجة، ويطاوعها بأن ترمي بطفليها من فوق جسر في نهر دجلة! للأسف هذا ما حدث في العراق في جريمة نكراء هزت ضمير كل من له قلب.

في التفاصيل فقد تداول نشطاء مواقع التواصل فيديو يظهر سيدة عراقية وهي ترمي بطفليها في نهر دجلة، في جريمة بشعة هزت الرأي العام العراقي.

ويظهر الفيديو أن مكان الجريمة هو جسر الأئمة، الذي يربط بين منطقتَي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد. بحسب موقع "روسيا اليوم".

وبحسب النشطاء فإن الفيديو تم تصويره مساء يوم الجمعة الماضي، حيث قال بعضهم إنه لسيدة أقدمت على فعلتها بسبب خلافات مع طليقها والد الطفلين. وعلى أثر ذلك، قامت قوات الأمن بالقبض على السيدة، التي اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها، قائلة إنها فعلت ذلك نتيجة خلافات مع طليقها.

كما انتشر فيديو مؤثر لوالد الطفلين من موقع الحادثة، حيث كان يبكي بصوت عالٍ على طفليه، بينما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتَي الطفلين.

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