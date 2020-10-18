شاهد.. لحظة اصطدام طائرة بسلم الركاب في مطار كولومبي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

رصدت كاميرات المراقبة لحظة اصطدام طائرة تابعة لشركة طيران "إيزي فلاي"، بسلم ركاب في مطار بالونيغرو الكولومبي.

وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن قائد الطائرة لم يتمكن من إيقافها بعد عملية الهبوط، ما أدى إلى الحادثة.

ولم تسفر الحادثة عن أية إصابات فيما يجري تحقيق في أسبابها، وفق "روسيا اليوم".

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