شرطة بريطانيا تكتشف مصنع مخدرات متطوراً من ثلاثة طوابق

المصدر: د ب أ

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، أمس، أن الشرطة ضبطت ما قيمته مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) من الحشيش في ملهى ليلي سابق مكون من ثلاثة طوابق في مدينة كوفنتري بوسط إنجلترا.

وقالت الوكالة، في بيان صحفي، إن عملاءها دهموا الملهى الليلي السابق يوم الخميس، وعثروا على نحو ألف نبتة حشيش منتشرة في الطوابق الثلاثة بالمبنى، إضافة إلى معدات بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني.

واستخدمت الشرطة طائرة بدون طيار للمساعدة على تحديد مكان رجلين كانا يحاولان الفرار من المبنى.

وأضافت الشرطة أنه تم القبض على ثلاثة رجال بشكل عام وتم اتهامهم بإنتاج المخدرات.

وقال آدم وارنوك، قائد فرع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "كان حجم مصنع الحشيش كبيراً ومتطوراً، ويمتد على ثلاثة طوابق من مبنى كبير".

وقال: "إنها بالتأكيد واحدة من كبرى عمليات الضبط لمحصول ضخم تكتشفها الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة"، مضيفاً أن "التحقيق مستمر في هذه المضبوطات".

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