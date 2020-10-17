مقتل مصري بمهمة حفظ السلام للأمم المتحدة في هجمات بمالي

المصدر: د ب أ

قتل عنصر مصري وجرح عنصران آخران على الأقل في هجومين على مهمة حفظ السلام للأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، حسبما أعلنت المنظمة الدولية اليوم الجمعة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الهجوم الأول في منطقة كيدال شمل جهازا ناسفا أصاب مركبة تابعة للمهمة، ما أسفر عن مقتل شخص، وجرح آخر بجروح بالغة.

وكان الهجوم الثاني في تمبوكتو، بإطلاق نار غير مباشر على معسكر عسكري، ما أسفر عن إصابة عنصر من قوات حفظ السلام من بوركينا فاسو.

ويأتي الحادثان بعد أيام فقط من مقتل 12 مدنيا وما لا يقل عن 11 جنديا ماليا في هجمات في سوكورا، بوسط البلاد.

وفي بيان، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

ويشهد وسط وشمال مالي اندلاع أعمال عنف وهجمات بشكل منتظم في أعقاب انقلاب عسكري عام 2012، شهد سيطرة جماعات متمردة انفصالية ومسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة فيما بعد على المنطقة.

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