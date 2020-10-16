مقتل 100 شخص في فيضانات الهند

المصدر: د ب أ

ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مختلف أنحاء جنوب وغرب الهند أسفرت عن مقتل 94 شخصا على الأقل وتدمير عدة طرق ومنازل ومحاصيل.

وكانت ولاية "تيلانجانا" جنوب البلاد الأسوأ تضررا بسبب موجة الأمطار والفيضانات غير الموسمية، فيما ذكرت السلطات أن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب حوادث متعلقة بالأمطار منذ الثلاثاء الماضي.

وتسببت الأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار بالأرز والقطن ومحاصيل أخرى بالإضافة إلى طرق ومنازل في مختلف أنحاء الولاية. وتشير التقديرات إلى أن الأضرار بلغت حوالي 60 مليار روبية (820 مليون دولار).

كانت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدار بضع ساعات يوم الثلاثاء الماضي قد وصفت بأنها غير مسبوقة والأغزر منذ 104 أعوام ليوم واحد في مدينة حيدر آباد عاصمة الولاية.

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