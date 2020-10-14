نجاة رضيع ووفاة والديه في تحطم طائرة بكولومبيا

المصدر: د ب أ

أفادت تقارير إعلامية محلية في كولومبيا اليوم الأربعاء، بأن رضيعا يبلغ من العمر عاما واحدا نجا من حادث تحطم طائرة خفيفة، بينما لقي والداه وشخص آخر حتفهم.

وتحطمت الطائرة في منطقة ريفية بأوباتي قرب العاصمة بوجوتا، أمس الثلاثاء، وفقا لهيئة الطيران المدني.

ولقي جميع من كانوا على متن الطائرة حتفهم، باستثناء الصغير الذي عثر عليه حيا وسط الحطام.

وذكرت إذاعة كاراكول أنه من المرجح أن الأم احتوت الطفل بين ذراعيها لتحميه من الموت.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى، حيث تردد أن حالته مستقرة.

وكان والد الطفل، وهو طيار متمرس، يقود الطائرة. ولم يتم بعد تحديد ملابسات الحادث.

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