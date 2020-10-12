مجهول يفتح النار أمام مقر حكومة كرواتيا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية الكرواتية أن مهاجماً فتح النار من سلاح آلي أمام مقر الحكومة الكرواتية في زغرب اليوم، ما أدى إلى إصابة شرطي من قوات حراسة المبنى.

وفرَّ المهاجم بعد إطلاق النار ثلاث مرات من السلاح الآلي ثم انتحر على ما يبدو. وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة الرجل على مسافة أقل من كيلومتر واحد.

وقال متحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش لم يكن في المبنى وقت الهجوم الذي وقع بعد دقائق من الساعة الثامنة صباحاً (0600 بتوقيت غرينتش). ووصل في غضون ساعة.

وقالت الشرطة إن الشرطي المصاب خضع لعملية جراحية وحالته مستقرة.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

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