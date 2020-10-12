انتشال 11 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

المصدر: رويترز

قال مسؤول أمني إن قوات خفر السواحل انتشلت أمس الأحد 11 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس عندما كانوا يحاولون اجتياز البحر المتوسط باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية في تونس عن المسؤول الأمني قوله إن الجثث لثماني نساء وثلاثة أطفال.

وكان المهاجرون على متن مركب به 29 شخصا. وتواصل قوات خفر السواحل جهودها للعثور على بقية الركاب.

والعام الماضي لقي حوالي 90 مهاجرا أفريقيا حتفهم عندما غرق مركبهم في واحد من أسوأ الجوادث قبالة سواحل تونس.

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