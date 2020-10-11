إعصار دلتا يقطع الكهرباء عن لويزيانا الأمريكية

المصدر: رويترز

استيقظ ما يربو على نصف مليون من سكان لويزيانا الأمريكية، أمس، على انقطاع للكهرباء بعد أن اجتاح الإعصار دلتا الولاية، وكانت الكهرباء قد عادت لتوِّها إلى بعض المنازل التي كانت تضررت قبل أسابيع من الإعصار لورا.

وبعد عدة ساعات، كان هناك نحو 575 ألف عميل في جميع أنحاء لويزيانا بدون كهرباء، بانخفاض عن 600 ألف تقريباً، وفقاً لموقع "باور أوتيدج دوت يو.إس" على الإنترنت الذي يتتبع انقطاعات الكهرباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي مدينة ليك تشارلز، عادت الكهرباء إلى سيلفيا باسترانو (65 عاماً) منذ نحو عشرة أيام، كما قالت، في حين استعادت اتصالها بالإنترنت الأسبوع الماضي.

وقالت، أثناء تقييم الأضرار التي لحقت بسقف منزلها في وقت مبكر من صباح أمس: "كنا في سبيلنا للعودة إلى الوضع شبه الطبيعي ثم وقع هذا"، في إشارة إلى الإعصار دلتا.

ووصل دلتا إلى اليابسة كإعصار من الفئة الثانية مصحوباً برياح بلغت سرعتها القصوى 161 كيلومتراً في الساعة أول من أمس، بالقرب من بلدة كريول، لكن هدأت قوته بحلول أمس.

وزاد الإعصار دلتا من حجم الأضرار التي سببها بالفعل الإعصار لورا الأكثر قوة الذي وصل إلى الشاطئ في هذه المنطقة في أواخر أغسطس.

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