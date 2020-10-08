إصابة شرطيين في إطلاق نار شمال باريس

المصدر: رويترز

قال رئيس بلدية مدينة إيربلاي الفرنسية اليوم الخميس إن شرطيين أصيبا بعد إطلاق نار في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في المدينة الواقعة شمال العاصمة، مضيفا أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم.

والجرائم العنيفة والمخاوف بشأن الإرهاب في فرنسا من التحديات الرئيسية التي تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال رئيس بلدية المدينة فيليب رولو، إن حالة أحد الجرحى خطيرة وأن الشرطة بدأت مطاردة المهاجمين.

ولم تتضح الملابسات الدقيقة لإطلاق النار الذي وقع أمس الأربعاء ولم يتسن الاتصال بالشرطة المحلية للتعليق على الوضع.

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