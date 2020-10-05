انفجار دراجة مفخخة يصيب شرطياً في العراق

المصدر: د ب أ

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم، أن أحد عناصر شرطة الطوارئ أصيب بجروح من جراء انفجار دراجة هوائية مفخخة مركونة وسط مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) أن دراجة هوائية مفخخة انفجرت اليوم قرب دورية لقوات طوارئ شرطة الأنبار كانت تقف وسط مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار غربي بغداد.

وشهدت مدينة الفلوجة منذ أشهر استقراراً أمنياً وعمليات بناء وإعمار بعد سنوات من الاضطرابات الأمنية أدت إلى إلحاق دمار كبير بها.

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