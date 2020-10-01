هجوم انتحاري في الصومال يقتل 4 أشخاص

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة في العاصمة الصومالية أن انتحارية هاجمت نقطة تفتيش أمنية بوسط مقديشو اليوم، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وأسفر الهجوم عن مقتل مسؤول أمني كبير واثنين من حراسه، إضافة إلى مدني، بحسب ضابط الشرطة علي حسن.

وقال حسن، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "انتحارية كانت ترتدي سترة ناسفة فجّرت نفسها"، مضيفاً أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الأندلس التابعة لها.

وتتزايد التفجيرات الانتحارية التي تنفذها النساء في الصومال. وفي العام الماضي قتلت انتحارية عمدة مقديشو في مكتبه.

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