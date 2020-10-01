حرائق غابات شرقي أوكرانيا تقتل 9 أشخاص

المصدر: د ب أ

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم في الجزء الشرقي من أوكرانيا، الذي تمزقه الحرب، من جراء حرائق غابات بسبب الجفاف الحالي، حسبما أعلنت وكالة الحماية المدنية اليوم.

وأضافت الوكالة في العاصمة الأوكرانية كييف أنه تم نقل 14 شخصاً إلى المستشفى بعد تعرضهم لحالات اختناق من الدخان.

وتتردد السلطات الأوكرانية في نشر طائرات لمكافحة الحرائق، خوفاً من أنه قد يتم إسقاطها من جانب الانفصاليين، الذين أكدوا في الوقت نفسه ضمان عدم استهدافها.

ووفقاً للوكالة، يشتعل المزيد من الحرائق بالقرب من الخط الأمامي للانفصاليين الموالين لروسيا، بين مدينة سيفيرودونستك، ومستوطنة ستانيتسيا لوهانسكا، مع إغلاق نقطة عبور لمنطقة الانفصاليين إلى أجل غير مسمى بسبب الحرائق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز