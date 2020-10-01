زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب قبالة جزيرة تونغا

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة قبالة جزيرة تونغا في المحيط الهادئ اليوم الخميس، كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في حين طمأن مركز الإنذار المبكر من التسونامي إلى أنّ الزلزال لن يتسبّب بحصول أمواج مدّ عال.

وقالت الهيئة الأمريكية إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 35 كيلومتراً وعلى بعد 210 كيلومترات شمال شرق نوكوالوفا عاصمة هذه الدولة الجزيرة.

وقال سكان في العاصمة إنّهم شعروا بالزلزال لكنهم لم يبلغوا عن وقوع أضرار.

من جانبه، قال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إنّ لا خطر بحدوث أمواج مدّ عال خطرة في المناطق الساحلية القريبة.

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