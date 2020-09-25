مواجهة متهمي قضية "فيرمونت" بفيديو الاغتصاب

المصدر: البيان الإلكتروني

واصلت النيابة العامة المصرية استجواب أحمد حلمي طولان 32 سنة، وعمرو حسين محمود إسماعيل 30 سنة، وشقيقه خالد حسين 33 سنة، المتهمين في واقعة اغتصاب فتاة داخل فندق فيرومونت 2014، عقب وصولهم أمس على متن طائرة قادمة من لبنان برفقة مأمورية من الإنتربول الدولي، بعد تمكنه من القبض عليهم في بلدة فتقا اللبنانية، في أغسطس الماضي، استجابة لقرار قرار النيابة بالملاحقة الدولية لسبعة متهمين هاربين بتلك القضية.

وقد واجهت النيابة العامة المتهمين بالمقاطع المصورة للجريمة، كما واجهتهم بأقوال المجني عليها التي تم الاعتداء عليها لأكثر من مرة من قبل المتهمين، وحققت النيابة العامة مع المتهمين حول كيفية وقوع الجريمة ودور كل منهم في القضية كما استجوبتهم حول طريقة هروبهم إلى لبنان.

جدير بالذكر أن عدد المتهمين في جريمة الفيرمونت وواقعة مماثلة لها ارتفع إلى 8 متهمين محبوسين و4 هاربين في الخارج وآخر في الداخل و3 تم إخلاء سبيلهم ليصبح إجمالي المتهمين 16 متهم بعد أن سبق وأعلنت النيابة العامة ضبط عمرو حافظ أحد المتهمين في القضية وأمير زايد متهم في واقعة مماثلة.

كما حققت النيابة العامة مع 6 متهمين آخرين وانتهت إلى حبس ثلاثة متهمين من بينهم نزلي كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، وأحمد الجنزوري منظم الحفلة التي تم تنظيمها ليلة وقوع الجريمة داخل فندق فيرمونت، وإخلاء سبيل 3 متهمين بينهم اثنين بكفالة مالية والثالث بضمان محل إقامته.

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