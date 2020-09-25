مصرع أم وطفلتيها تحت عجلات القطار في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت ربة منزل وطفلتاها مصرعَهن بعد أن دهسهن قطار القاهرة المنصورة بمنطقة منشية البكري التابعة لقسم ثان المحلة بمصر، حيث انتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى المحلة العام، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وقد تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطاراً من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بمصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار بمنطقة منشية البكري.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين اصطدام قطار القاهرة المنصورة بسيدة وطفلتيها أثناء عبورهن للقضبان، تم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

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