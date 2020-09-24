شاهد.. ثاني أدنى انخفاض لمستوى الجليد بالقطب الشمالي في التاريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المركز الوطني الأمريكي لبيانات الجليد والثلوج، أن ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي أدى إلى تقلص الجليد الذي يغطي المحيط إلى أقل من 4 ملايين كيلومتر مربع في ثاني أدنى مستوى له في أربعة عقود، مما يقدم دليلاً صارخًا على تأثير الاحتباس الحراري على المناخ.

ونقلت "يورونيوز" عن باحثين في المركز الأمريكي تأكيدهم أن الجليد البحري سجل أدنى مستوياته في 15 سبتمبر، بعد أن وصل إلى 3.74 مليون كيلومتر مربع، بحسب الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية وتؤكد كيف تقلصت الدورة بشكل كبير.

شاهد.. ثاني أدنى انخفاض لمستوى الجليد بالقطب الشمالي في التاريخhttps://t.co/NxwLluH3Px#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rjv40ddo5z — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 24, 2020

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