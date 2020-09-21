مقتل أسترالي وبريطاني بقنبلة في جزر سليمان

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة المحلية في جزر سليمان إن رجلاً أستراليًا وزميله البريطاني قتلا ليل أمس الأحد إثر انفجار قنبلة.

وكان الرجلان يعملان مع منظمة الشعب النرويجي للمساعدات غير الحكومية في إجراء مسح حول تلوث الذخائر غير المنفجرة، والتي تعود لفترة الحرب العالمية الثانية.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة الشعب النرويجي للمساعدات، هنرييت كيلي ويسترين، في بيان "لقد روعنا ما حدث بفقدان زميلين عزيزين".

وذكرت وكالة الإغاثة أن الرجلين هما الأسترالي ترينت لي و البريطاني ستيفن أتكينسون.

وتحقق شرطة جزر سليمان الملكية في الحادث وحثت السكان في ويست هونيارا على الابتعاد عن المنطقة.

وقالت المنظمة إنها كانت تعمل في مشروع مع الحكومة لتحديد مواقع القنابل غير المتفجرة. وتم تعليق أنشطتها في جزر سليمان مؤقتًا.

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