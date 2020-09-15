شرطة الرياض تحدد هويات 3 أشخاص تحرشوا بنساء في مكان عام

المصدر: واس

تمكنت الجهات الأمنية في شرطة الرياض بالسعودية من تحديد هويات ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة وتوثيقهم لذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ثلاثة مواطنين سعوديين، وفقا لما صرّح به مساعد المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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