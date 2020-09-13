إصابة 8 في تصادم جماعي مروع لمركبات غربي ألمانيا

المصدر: د ب أ

أصيب ثمانية أشخاص بجروح في حادث تصادم جماعى مروع لعدة مركبات قرب أولدنبورغ غربي ألمانيا ومن بين المصابين اثنان جراحهما خطيرة.

وقالت الشرطة إنه في البداية دخل رجل في السادسة والسبعين من العمر بسيارته الخاصة قبل ظهر اليوم في الاتجاه المعاكس بين بلدتي أوفيلجونه وأولدنبورغ، ما أدى إلى اصطدامه بشاحنة مقابلة.

وفقد قائد الشاحنة /60 عاما/ السيطرة على سيارته وانحرف عن مساره، ما جعل قائد سيارة أخرى / 26 عاما/ لا يستطيع تجنب الشاحنة واصطدم بها.

انقلبت الشاحنة المحملة ببالات من القش على جانبها، ولم يستطع سائق آخر /66 عاما/ أن يتحاشى الاصطدام بالشاحنة أيضا.

جرح قائد السيارة الخاصة /26 عاما/ جروحا خطيرة ونقل إلى المستشفى بمروحية.

كما أصيب ثلاثة كانوا معه بجروح بعضها خطير وبعضها حرج للغاية، بينما أصيب السائق الآخر /66 عاما/ وراكبة إلى جواره والرجل صاحب السيارة الخاصة / 76 عاما/ بجروح طفيفة.

تم إغلاق الطريق السريع رقم 211 بصورة تامة بين تقاطع أولدنبورغ نوردكرويست وتقاطع الطريق السريع رقم 211 والطريق رقم 212.

دفعت قوات الإنقاذ بحوالي 120 من قواتها ومروحيتين وخمس سيارات إنقاذ وسيارتي نجدة وثلاث وحدات إطفاء من المتطوعين.

بدأت الإجراءات الجنائية ضد المتسبب في الحادث على خلفية الإيذاء البدني الجسيم بسبب الإهمال، ولم يتضح حتى الآن سبب دخول الرجل إلى المسار المقابل.

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