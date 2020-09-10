بالفيديو.. حرائق الغابات تستعر في أوريغون الأمريكية

المصدر: رويترز

قالت كيت براون، حاكمة ولاية أوريغون الأمريكية أمس الأربعاء إن حرائق الغابات، التي تستعر في الولاية، وصلت إلى ديترويت وبلو ريفر وفيدا وفينكس وتالنت.

وأضافت براون في إفادة صحفية أن الحرائق، التي أجبرت السلطات على إجلاء السكان من معظم منطقة مدفورد في جنوب أوريجون، قد تتسبب في "خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات".

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