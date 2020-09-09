اتهام نائب وزير الطاقة الروسي باختلاس أكثر من 600 مليون روبل

المصدر: د ب أ

تم توجيه اتهام إلى نائب وزير الطاقة الروسي أناتولي تيخونوف وثلاثة أشخاص آخرين باختلاس أكثر من 600 مليون روبل مخصصة لوكالة الطاقة الروسية التابعة لوزارة الطاقة، وذلك لغرض إنشاء نظام معلومات، حسبما قالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو.

وصرحت بيترينكو لوكالة إنترفاكس اليوم الأربعاء بأن "التحقيق أثبت تورط مدير وكالة الطاقة الروسية السابق أناتولي تيخونوف ومستشاره رومان ريجكوف ونائبي رئيس شركة لانيت، فلاديمير ماكاروف وفيكتور سيريبرياكوف، في اختلاس ما لا يقل عن 603 مليون روبل.

وقالت إن المدعى عليهم الأربعة "متهمون بجريمة حددها البند الرابع من المادة 159 من قانون العقوبات الروسي (الاحتيال)".

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