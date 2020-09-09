مقتل 11 شخصا وفقد الكثيرين بانقلاب عبارة في بنغلادش

المصدر: رويترز

قال مسؤولون في بنجلادش إن عبارة تقل نحو 40 راكبا انقلبت بعد اصطدامها بسفينة محملة بالرمال اليوم الأربعاء مما أودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا وفقد الكثيرين.

وقال كازي محمد عبد الرحمن، المسؤول الإداري بمنطقة نتروكونا التي وقع بها الحادث في نهر جوماي على بعد 160 كيلومترا شمالي العاصمة داكا، إن من بين القتلى خمسة أطفال وثلاث نساء.

وأضاف "انتشلنا 11 جثة حتى الآن ولا تزال عملية إنقاذ المفقودين مستمرة".

ويموت المئات سنويا في حوادث العبارات في بنجلادش وهي دولة بها ممرات مائية عديدة لكنها تعاني من التراخي في تطبيق معايير السلامة.

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