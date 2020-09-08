مقتل 19 شخصا جراء انهيار صخري بمحجر للرخام في باكستان

المصدر: د ب أ

أفاد مسؤولون باكستانيون اليوم الثلاثاء بارتفاع عدد ضحايا الانهيار الصخري بمحجر للرخام شمال غربي البلاد إلى 19 قتيلا، بعد انتشال فرق الإنقاذ للمزيد من الجثث.

وقال قائد الشرطة المحلية طارق حبيب إن صخرة ضخمة سقطت على العمال في منطقة مهمند بإقليم خيبر-بختونخوا مساء أمس.

وأضاف أنه تم انتشال سبع جثث صباح اليوم بعد استئناف عمليات الإنقاذ بعد توقف لفترة وجيزة.

وأشار مسؤول الإدارة المحلية افتخار أحمد إلى أن هناك نحو 20 إلى 25 من العمال ربما لا يزالون محاصرين، ما يثير مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

وأوضح حبيب أن الصخرة دفنت العمال وسدت المدخل، وظل العمال محاصرين في الداخل لعدة ساعات.

وقال مسؤول الإنقاذ بلال فائزي إنه تم انتشال المصابين والقتلى بعد جهود استمرت لساعات.

ويفقد مئات العمال في باكستان أرواحهم كل عام في ظروف العمل الخطيرة التي لا تراعي أنظمة السلامة في محاجر ومناجم الفحم والزمرد والرخام والملح.

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