شاهد.. إعصار "مايساك" يجرف سفينة كورية شمالية إلى روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر سكان في أحد شواطئ مدينة ناخودكا بإقليم بريموريه الروسي، على "سفينة أشباح" جرفتها أمواج إعصار "مايساك" يوم الجمعة.

واتضح فيما بعد أن هذه السفينة تابعة لكوريا الشمالية وتم إيقافها وعلى 12 من أفراد طاقمها بتهمة الصيد الجائر.

وكانت السفينة قد رست في ميناء المدينة، إلا أن أمواج إعصار "مايساك" جرفتها إلى الشاطئ، وفق "روسيا اليوم".

ووصل الإعصار المدمر "مايساك" إلى كوريا الجنوبية واليابان ومدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا الخميس الماضي.

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