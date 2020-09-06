السعودية.. القبض على عصابة تزور رخص الإقامات

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة السعودية القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة وافدين، قاموا بتزوير رخص الإقامات، وروجوا لبيعها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة وافدين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وأمن الحدود.

وقد اتخذ هؤلاء المزورون من مقر سكنهم وسط مدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهم، وقد عثر بحوزتهم على (371) رخصة إقامة مزورة، بالإضافة إلى 250 قطعة من مواد ومستلزمات وأدوات التزوير، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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