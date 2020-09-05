السيطرة على حريق ناقلة نفط قبالة سواحل سريلانكا

المصدر: د ب أ

بدأ خفر السواحل الهندي، بدعم من البحرية السريلانكية، محاولة لاحتواء حريق كبير اندلع في ناقلة نفط جرفها التيار قرب سواحل سريلانكا، حسبما قال متحدث باسم البحرية يوم الجمعة.

وقال مدير العمليات البحرية السريلانكية الأدميرال واي. إن. جايراتنا بعد أكثر من 30 ساعة من اندلاع الحريق: "السفينة تنجرف نحو سريلانكا رغم محاولات السيطرة على الحريق".

وكانت ناقلة النفط في طريقها من الكويت إلى الهند وعلى متنها 270 ألف طن من النفط الخام، عندما وقع انفجار واندلع حريق في غرفة المحرك صباح أمس الخميس.

وقال جايراتنا إن السفينة كانت على بعد 38 ميلا بحريا (70 كيلومترا) قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لسريلانكا عندما بدأ الحريق، وهي الآن على مسافة 25 ميلا بحريا من الشاطئ.

وأضاف: "بسبب الحرارة الشديدة (الناجمة عن الحريق)، جرى الإبلاغ عن وجود شقوق في السفينة".

وذكرت القوات الجوية أمس الخميس أنها رصدت تسربا نفطيا من السفينة، لكن لم يتم نشر تفاصيل أخرى.

وقالت هيئة حماية البيئة البحرية اليوم إنها ناشدت المجتمع الدولي تقديم المساعدة لمنع أي ضرر ناتج عن تسرب النفط في المنطقة الغنية بالحياة البحرية.

وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية، إنديكا دي سيلفا: "هناك مخاوف من احتمال وفاة أحد أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصا بسبب الحريق، وتم إنقاذ الآخرين".

وتابع بالقول إن الجانبين سيطرا على الحريق في أحد أجزاء الناقلة المسجلة في بنما، وإنهما يواصلان عملهما.

وأوضح دي سيلفا اليوم إن المخزن الرئيسي للوقود آمن، وأن المحاولات جارية لمنع انتشار الحريق.

وقال متحدث باسم البحرية في سريلانكا اليوم السبت إنه تم احتواء حريق اندلع في ناقلة نفط قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا، بعدما ظل مشتعلا لمدة 48 ساعة وأودى بحياة أحد أفراد طاقمها.

وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية إنديكا دي سيلفا "لقد هدأت النيران، وهي تحت السيطرة الآن.. إنها لا تنتشر".

وأكد دي سيلفا مقتل أحد أفراد الطاقم في الحريق، وإنقاذ 22 فردا آخرين.

وكانت ناقلة النفط المسجلة في بنما متوجهة من الكويت إلى الهند لنقل 270 ألف طن من النفط الخام وشهدت حريقا صباح الخميس على بعد 38 ميلا بحريا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لسريلانكا.

وتمكنت سفينة وطائرة تابعتان لحرس السواحل الهندية، بدعم من القوات البحرية والجوية السريلانكية، من السيطرة على الحريق في النهاية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز