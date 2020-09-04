القبض على أم قتلت أولادها الخمسة

المصدر: د ب أ

أصدرت السلطات الألمانية أمراً بالقبض على امرأة يشتبه في قيامها بقتل أولادها الخمسة في مدينة زولينجن غربي البلاد.

وقال المدعي العام هيريبيرت كاونه-جيبهارت اليوم "الجمعة" في مدينة زولنجن إن الاتهام الموجه ينص على قتلها خمسة أشخاص.

وأضاف الادعاء العام أن المرأة البالغة 27 عاماً غير قادرة عقب قيامها بمحاولة محتملة للانتحار على مواجهة التحقيق ولا تتحمل إلقاء القبض عليها - ومن ثم فلم تتمكن المحكمة المختصة من اتخاذ قرار بشأن الموافقة على أمر القبض عليها حاليا.

وكان المحققون في الواقعة أعلنوا أن الأطفال الخمسة تم خنقهم فيما يبدو.

وذكر المدعي العام كاونه-جيبهارت اليوم أن هناك أدلة على أنهم تناولوا مسكنات قبل خنقهم، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى، مشيراً إلى ان تشريح الجثث هو ما أوصل إلى هذه النتيجة.

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