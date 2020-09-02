شاهد.. لحظة اختطاف طفلة من محطة بنزين في أوكرانيا وقت انشغال والدتها بالدفع

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

صورت كاميرا المراقبة في محطة بنزين في أوكرانيا لحظات مرعبة تم خلالها إغراء طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات بدخول سيارة أجنبي حيث تم اختطافها بينما كانت والدتها منشغلة بدفع فاتورتها.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة في محطة بنزين بمدينة بوريسبيل ، على بعد حوالي 25 ميلاً شرق كييف، رجلاً يرتدي قميصًا رياضيًا أسود وسروال جينز داكن اللون وهو يأخد الطفلة إليزافيتا كوليسنيشنكو البالغة من العمر أربع سنوات إلى سيارته البيضاء بينما كانت والدتها منشغلة بدفع فاتورة الوقود. ثم انطلق الرجل مع الطفلة وهي في المقعد الخلفي.

وقال شاهد أن والد الفتاة كان في مكان قريب أيضا.

وقال الشاهد لوسائل الإعلام المحلية "غازيتا": "كان الأب في السيارة، وذهبت الأم مع الطفلة إلى منطقة الدفع بمحطة الوقود، وبينما كانت الأم تقف عند المحاسب، كانت الفتاة في منطقة الألعاب القريبة".

وبعد أن أبلغ والداها عن الاختطاف، حشدت الشرطة جميع الضباط المتاحين، بما في ذلك محققو إدارة البحث الجنائي، لتعقب الشاب.

وتم العثور على الخاطف في غضون ساعتين مع الفتاة بالقرب من مطار بوريسبيل، وفقا لما ذكره رئيس شرطة كييف أندريه نيبيتوف.

وقالت الشرطة "بالرغم من كل الصعوبات في البحث، تمكن ضباط الشرطة من العثور على الخاطف في غضون ساعتين وإنقاذ الطفلة".

وكان الجاني شاباً يبلغ من العمر 29 عامًا، وهو من سكان المنطقة.

وتمت إعادة الطفلة إلى والديها وهي بصحة جيدة.

وعند القبض عليه، "اعترف الرجل للشرطة بأنه خطف الطفلة بنية إجرامية" ، بحسب وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية.

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