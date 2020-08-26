مصرع 100 شخص في فيضانات أفغانستان

المصدر: د ب أ

أعلن مسؤولون أفغان، اليوم، أن الفيضانات التي ضربت شمالي البلاد أودت بحياة أكثر من مئة شخص، فيما من المتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات، نظراً إلى استمرار عملية انتشال الجثامين.

وأصيب أكثر من 250 شخصاً في فيضانات إقليم باروان التي تسببت في تدمير أكثر من 500 منزل وغمرت الشوارع بالمياه في شاريكار عاصمة الإقليم.

وقال حسيب الله شيخاني، المتحدث باسم الهيئة الوطنية الأفغانية للإدارة، إن الهيئة ووزارة الدفاع المدني ساعدا خمسة آلاف أسرة بالطعام وعبوات المساعدة غير الغذائية.

ووصل القائم بأعمال وزير الدفاع أسد الله خالد الإقليم في محاولة للمساعدة على تنسيق عمليات الإنقاذ.

يشار إلى أن باروان واحد من أكثر الأقاليم عرضة للفيضانات في البلاد حيث يشهد أمطاراً وفيضانات غزيرة كل عام.

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