مقتل 17 شخصاً إثر سقوط حافلة من ارتفاع 80 متراً في جورجيا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية في جورجيا أمس الأحد مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا إثر سقوط حافلة صغيرة من ارتفاع 80 مترا أثناء مرورها بمنحدر حاد.

وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خطرة في الحادث الذي وقع بمنطقة دوشيتي شمال العاصمة تبليسي.

ولم يعرف حتى الآن سبب الحادث. وبحسب أنباء غير مؤكدة، اصطدمت الحافلة بسيارة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة مملوكة لشركة سفر.

وقالت الوزارة إن الشرطة فتحت تحقيقا للتعرف على ملابسات وقوع الحادث.

واستمرت أعمال الإنقاذ في وقت متأخر من يوم أمس الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية والتضاريس الصعبة.

وكان نائب وزير الداخلية ورئيس سلطات الإنقاذ توجها إلى مكان الحادث. وأعربت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي عن تعازيها لأقارب الضحايا.

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