شاهد.. تساقط نادر للثلوج على جنوب شرق أستراليا

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى هبوب رياح القطب الجنوبي على جنوب شرق أستراليا إلى تساقط الثلوج في عدة ولايات هناك، واستمتع الكثيرون بالحدث النادر، رغم الرياح الشديدة والثلوج الكثيفة التي أغلقت بعض الطرق.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في تغريدة على "تويتر" أول أمس السبت: "رأينا ثلوجا خفيفة تصل إلى كانبيرا اليوم. كما سمعنا بسقوط بعض الزخات منها على مبنى البرلمان" في عاصمة البلاد.

وأضاف المكتب أن ارتفاع الثلوج تجاوز مترا في عدد من المناطق، وأنه من المرجح استمرار الطقس البارد لعدة أيام، بحسب "روسيا اليوم".

وغمرت وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لمدن ومعالم تغطيها الثلوج، في أنحاء ولايات نيوساوث ويلز وفيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية وتسمانيا، حيث هرع السكان لتصوير التساقط المفاجئ للثلوج في أوائل الربيع.

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