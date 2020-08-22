شرطة الرياض: القبض على 3 أشخاص ارتكبوا جرائم نشل وسرقة واعتداء

المصدر: واس

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض السعودية، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (ثلاثة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)؛ وذلك لتورُّطهم بالسطو على متجر للاتصالات بأحد المجمعات التجارية، والاستيلاء على (14) جهاز جوال، وإقرارهم بارتكاب (7) جرائم متنوعة، منها نشل وسرقة واعتداء، واستولوا خلالها على نقود ومقتنيات، تجاوزت قيمتها (30.000) ريال. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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