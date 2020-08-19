قطار يخرج عن القضبان في إيطاليا وإصابة 3 أشخاص

المصدر: د ب أ

أعلنت خدمات الطوارئ أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة اليوم، عندما خرج قطار إقليمي عن القضبان بالقرب من ميلانو شمالي إيطاليا.

وقع الحادث، الذي تعرض له قطار مكون من أربع عربات، قبل ظهر اليوم مباشرة (1000 بتوقيت غرينتش) في محطة كارنيتي-أوسميتي، على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال شرق محطة ميلانو المركزية.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يكن على متن القطار سوى ثلاثة أشخاص - سائق القطار والكومساري وراكب واحد - وقد أصيبوا "بكدمات، لا شيء خطير".

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