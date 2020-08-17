باكستان تقبض على قاتل طفلة ذات 6 أعوام

المصدر: د ب أ

ألقت الشرطة شمال غربي باكستان، اليوم، القبض على رجل متهم بقتل طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في منطقة نوشيرا في إقليم خيبر بختونخوا، حيث اختفت الطفلة أول من أمس.

وأفادت تقارير إعلامية محلية أنه بعد ساعات، تم العثور على جثتها داخل حقيبة في مكان مهجور ليس بعيداً عن منزلها.

وقال عدنان دوراني، المتحدث باسم شرطة نوشيرا: "ألقينا القبض على الرجل لقتله قاصراً".

وأضاف أن الرجل، وهو أحد الجيران، اعترف بارتكاب الجريمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفتاة تعرضت للاغتصاب أيضاً، ولكن دوراني قال إنه من المستحيل تأكيد ذلك الآن، حيث إنه لم يتم بعد إصدار تقرير التشريح.

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