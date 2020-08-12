مقتل وإصابة 16 شخصاً خلال اشتباكات عائلية مسلحة في مصر

المصدر: د ب أ

لقي ستة مصريين حتفهم وأصيب 10 أخرون في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بإحدى قرى محافظة الفيوم / 100 كم جنوب القاهرة .

وقالت مديرية أمن الفيوم، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن قرية العجميين التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم شهدت حالة من الشغب استكمالا لأحداث منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء العم من عائلة واحدة أسفرت عن سقوط ستة قتلى و10 مصابين آخرين وإشعال النيران في منزلين بسبب خلافات عائلية فيما بينهما على ترسيم حدود على قطعة ارض زراعية.

وأضافت أن كردوانا أمنيا فرض بالقرية للسيطرة على الوضع ووقف نزيف الدماء.

لافتة إلى أنه تم إيداع المتوفيين بمشرحة مستشفى أبشواي المركزي ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أربعة من الجناة وضبط السلاح بحوزتهم، لافتة إلى هروب باقي المتهمين بالعائلتين.

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