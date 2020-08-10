فيديو.. انفجار مدمر في مدينة بالتيمور الأمريكية يسويعدة منازل بالأرض

المصدر: رويترز

قال رجال الإطفاء إن انفجارا كبيرا حطم أحد أحياء مدينة بالتيمور الأمريكية اليوم الاثنين ليسوي عدة منازل بالأرض كما أودى بحياة مراهقة وأصاب ثلاثة أشخاص بجراح خطيرة وحاصر خمسة آخرين على الأقل.

وأظهرت صور من المكان قطاعا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله بينما اعتلى عمال إنقاذ كومة من الأنقاض بحثا عن مزيد من الضحايا.

وقالت إدارة الإطفاء في بالتيمور على تويتر إن فتاة في سن المراهقة لقيت حتفها وإن الإدارة تواصل البحث عن مزيد من الضحايا.

وقال اتحاد رجال الإطفاء في بالتيمور على الإنترنت إن رجال الإطفاء أنقذوا ثلاثة في حالة حرجة. وأضاف "انفجرت عدة منازل وحوصر خمسة أشخاص على الأقل بعضهم أطفال".

انفجار يدمر منازل بمدينة بالتيمور الأمريكية ويودي بحياة مراهقةhttps://t.co/jiLj6urPoG#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YCEDfxwxx0 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 10, 2020

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