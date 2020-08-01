رافعة تدهس 10 أشخاص في حوض لبناء السفن بالهند

المصدر: رويترز

أعلن مسؤول كبير في الشرطة الهندية أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، اليوم، بعدما انهارت فوقهم رافعة في حوض لبناء السفن تديره الدولة في مدينة فيساكاباتنام جنوبي البلاد.

وقال سوريش بابو، نائب مفوض الشرطة، لـ"رويترز"، إن الحادث وقع في موقع تابع لشركة هندوستان المحدودة لأحواض بناء السفن عندما انهارت رافعة جديدة خلال تجربة لتحمل الوزن.

وأضاف أن عمال الإنقاذ يحاولون قطع الرافعة ورفع حطامها، وقال إنه إذا كان هناك أي شخص على قيد الحياة أسفلها فلن يتسنى العثور عليه ما لم يتم رفع الحطام.

وقال مسؤول في الشركة إن كبار المسؤولين التنفيذيين يعقدون اجتماعاً بشأن الحادث.

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