بالفيديو.. العاصفة "إساياس" تقطع الكهرباء عن بورتوريكو

المصدر: د ب أ

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن العاصفة الاستوائية إساياس أسفرت أمس عن انقطاع التيار الكهربائي عن نصف مليون شخص في بورتوريكو، حيث تسببت أيضا في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وتسببت العاصفة، التي تشكلت فوق البحر الكاريبي، في هبوب رياح تصل سرعتها إلى 95 كيلومترا في الساعة.

ووفقا لصحيفة "إل نويبو ديا"، أطاحت العاصفة بأعمدة الكهرباء التي ليس من المتوقع إصلاحها حتى يتحسن الطقس.

وقالت هيئة الطاقة "ايه إي إي" إن 29 % من عملائها يعانون من انقطاع التيار الكهربي.

وسعى عشرات الأشخاص للحصول على سكن طارئ.

وكانت المستشفيات والمطار تعمل بشكل طبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

ومن المتوقع أن تستمر آثار العاصفة حتى غد الجمعة.

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