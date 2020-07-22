بالفيديو.. مشاجرة بالعصى والحديد في جدة ومطالبات بمعاقبة الجناة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، يُظهر مشاجرة جماعية، واعتداء بالعصي والحديد على أشخاص عدة بصناعية شارع الإسكان جنوب جدة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح المقطع مدى شراسة هجوم مجموعة من المقيمين على عدد من الأشخاص بالحديد والعصي والكراسي، والاعتداء على مركبة من نوع جيب، ومحاولة إلحاق أضرار بها، وذلك بصناعية شارع الإسكان جنوبي جدة.

وتبيّن من تداول المقطع أن الحادثة وقعت يوم أمس أمام ورش الصناعية، وسط مطالبات بإصدار عقوبات رادعة على مثل هؤلاء الذين هددوا حياة الآخرين بالاعتداء بالعصي والحديد والكراسي، وأربكوا الموجودين في الموقع، وفقاً لموقع "سبق".

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