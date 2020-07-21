مسلح يحتجز 20 شخصا فى حافلة بأوكرانيا

المصدر: رويترز

قالت الشرطة الأوكرانية إن مسلحا اختطف حافلة واحتجز نحو 20 شخصا كرهائن شمال غرب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء.

وأغلقت الشرطة وسط مدينة لوتسك، التي تبعد 400 كيلومتر غرب العاصمه كييف.

وذكرت الشرطة في بيان على فيسبوك أن الخاطف مسلح ويحمل متفجرات.

ويحاول رجال الشرطة الاتصال بالخاطف، حيث تمكنوا من تحديد هويته، وقالوا إنه أعرب عن استيائه من "النظام الأوكراني" على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بسماع دوي طلقات النار في مكان الحادث. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات.

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن الخاطف استولى على الحافلة في الساعة 9:25 صباحا بالتوقيت المحلي (07:25 بتوقيت غرينتش).

وأضاف زيلينسكي في بيان على صفحته على فيسبوك أنه سُمع دوي طلقات نارية وتضررت الحافلة، ويتم اتخاذ إجراءات لحل الأزمة دون وقوع إصابات.

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