اختطاف 13 بحارًا من ناقلة نفط يونانية في خليج غينيا

المصدر: البيان الإلكتروني

قام قراصنة باختطاف 13 فردا من الطاقم الأوكراني والروسي لناقلة نفط قبالة سواحل بنين في غرب إفريقيا، وفق ما نقلت "يورونيوز" عن الشركة اليونانية المالكة للسفينة أمس الاثنين.

وذكرت شركة أليسون مانجمنت كورب أن الناقلة إم في كوراكاو ترادر "تعرضت للهجوم من قبل القراصنة" على بعد 350 كيلومترا قبالة سواحل بنين في 17 يوليو.

وأضافت الشركة، التي تتخذ من أثينا مقراً لها، أن "13 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 19 من الأوكرانيين والروس قد احتجزوا كرهائن من قبل القراصنة. إن السفينة معرضة حاليًا للانجراف، مع عدد محدود من أفراد الطاقم".

وأشارت الشركة إلى أنه تم إرسال سفينة مبردة تابعة للشركة لإنقاذ الناقلة، مضيفة أنه "سيتم بذل كل جهد ممكن" لضمان إطلاق سراح أفراد الطاقم المختطفين.

وشهد خليج غينيا الواقع على الساحل الجنوبي لغرب إفريقيا، في السنوات الأخيرة اعتداءات مماثلة متزايدة لقراصنة ينهبون السفن أو يخطفون طواقم وركاب طلبا للفدية.

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