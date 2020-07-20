الفيضانات تغمر مهد كورونا

تمكنت خدمات الطوارئ الصينية من إنقاذ أكثر من 1900 شخص علقوا بمنازلهم نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، التي غمرت شوارع مدينة إنشي في إقليم هوبي.

وقالت قناة الأنباء التلفزيونية الصينية الرسمية (CCTV) إن الفنيين يعملون على إصلاح الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء وغيرها من البنى التحتية بالمدينة منذ بدء هطول الأمطار يوم الخميس الماضي.

وارتفع منسوب المياه بالشوارع المحيطة لنهر كينغجينغ لتصل إلى حوالي مترين، وفق "يورونيوز".

كذلك رفعت السلطات المحلية درجة الاستجابة للطوارئ من المستوى الثاني إلى المستوى الأول لمواجهة الأزمة الناتجة عن الفيضانات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز