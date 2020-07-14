بالفيديو.. فيضانات مهولة تغرق ويشان الصينية

المصدر: البيان الإلكتروني

رفعت السلطات الصينية في منطقة ويشان الشرقية، التي تقع في مقاطعة فوجيان، مستوى التحذير من الكوارث البيئية إلى الأحمر (أعلى درجة من أربع درجات في الصين) بعد أمطار غزيرة شهدتها مدينة ويشان.

وأجبرت الفيضانات نحو 13 ألف مواطن على النزوح إلى أماكن آمنة، كما أرسلت السلطات نحو 160 فريق إسعاف من الجيش والشرطة لمساعدة المواطنين، بحسب "يورونيوز".

وذكرت "يورونيوز" نقلا عن تلفزيون الصين المركزي أن 6000 مواطن لا يزالون عالقين في المدينة بانتظار إجلائهم.

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